Трамп обрадовался жесткой позиции ЕС по отношению к России

Президент США Дональд Трамп доволен тем, что Европейский союз занял жесткую позицию по отношению к России на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera.

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Трамп продолжает вести диалог с президентом России Владимиром Путиным, но при этом радуется, что ЕС принимает жесткие меры в отношении Москвы. Американский лидер доволен таким «разделением труда», говорится в статье.

Автор материала также отмечает, что, несмотря на продолжительный телефонный разговор между Трампом и Путиным, перспективы урегулирования ситуации на Украине выглядят довольно отдаленно.

Телефонные переговоры Трампа и Путина состоялись 19 мая. Российский лидер назвал беседу «содержательной, откровенной и полезной». Он заявил коллеге, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом, включающим прекращение огня и основные принципы урегулирования, и призвал выработать наиболее эффективные пути движения к миру.

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После разговора с Путиным Трамп переговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Газета The New York Times опубликовала детали их беседы.

На следующий день совет Евросоюза утвердил 17-й пакет санкций против России. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что в ЕС приступили к подготовке 18-го пакета санкций. Она отметила, что ЕС идет на такой шаг, чтобы «Россия захотела мира».