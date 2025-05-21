Новый президент Румынии высказался об отправке войск на Украину

Избранный президент Румынии Никушор Дан высказался от отправке румынских войск на Украину, назвав это неуместным. Об этом он заявил в интервью Politico.

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«Иметь большую оперативную поддержку на территории Румынии — да. Быть частью армий, гарантирующих мир на Украине — нет. Я думаю, это было бы не очень уместно из-за напряженности, которая и так уже существует между Румынией и Россией», — сказал новый глава государства.

Дан также раскритиковал президента США Дональда Трампа за его подход к поиску мира на Украине. Глава Румынии считает, что требования президента России Владимира Путина «нереалистичны». «Я не очень оптимистичен в отношении того, что у нас очень скоро наступит мир», — добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский созвонился с Даном и поздравил его с победой на выборах. «Поздравил с победой на президентских выборах. Очень важно, чтобы Румыния развивалась и чтобы мы вместе сотрудничали в нашем регионе и в Европе», — сказал он.