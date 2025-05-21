На Западе рассказали о последствиях разговора Путина и Трампа для Киева и Европы

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа нанес значительный ущерб политическим позициям Европы и Украины, сообщает агентство Reuters.

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«Для Украины и ее союзников, которые потратили месяцы, пытаясь привлечь Дональда Трампа на свою сторону, все вернулось на круги своя», — говорится в публикации.

В материале также отмечается, что европейские политики были «шокированы» тем, что американский президент не ставил перед российским лидером никаких ультиматумов.

«Исход телефонного разговора будет особенно трудно принять», — подчеркивается в статье.

В России раскрыли провокацию Трампа в адрес Европы

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Путин «опять всех переиграл». Политик полагает, что на фоне неудач украинской армии Трамп может потребовать от Киева согласиться на условия России.