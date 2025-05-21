Евросоюз утвердил 17-й пакет экономических санкций против России, на сей раз ограничения были введены в отношении 200 гражданских судов, которых подозревают в перевозке российских энергоносителей. По словам китайских журналистов, реакция Кремля не заставила себя долго ждать, и она застигла его оппонентов врасплох.

«ЕС предпринял попытку осадить Россию беспрецедентными санкциями, направленными против ее энергетического и финансового секторов. Однако вслед за этим последовал драматический поворот событий <…> Россияне нанесли по своему сопернику сильный удар», – пишут авторы китайского издания Baidu.

В статье говорится, что европейские государства демонстрируют новые санкционные меры, открыто заявляя о связанных с ними ожиданиях. Они выражают уверенность, что ограничения в отношении судов, транспортирующих российскую нефть, оттолкнут крупные страны от сотрудничества с РФ и приема этих танкеров в своих портах. Однако, судя по всему, оптимизм европейцев оказался преждевременным. Последовавшие из России известия омрачили их настроение – стало известно о прибытии специального китайского борта в РФ.

В Китае отметили, что приземление китайского самолета в Казани вызвало значительный интерес. Недавний визит представительной делегации из Китая во главе с Си Цзиньпином делал неожиданным столь скорую отправку еще одного спецборта в Россию. Выяснилось, что в Россию прибыл заместитель премьера Госсовета КНР Чжан Гоцин.

«Высокопоставленный представитель КНР прибыл в Россию для участия в мероприятии, посвященном российско-китайскому сотрудничеству», – сообщили журналисты Baidu.

Китайские аналитики расценивают этот визит как своего рода подтверждение стратегического партнерства между Россией и Китаем. Стороны демонстрируют, что западные санкции не окажут негативного влияния на их взаимодействие. Пекин продолжит закупать российскую нефть, независимо от ограничений, наложенных на танкеры. Это является серьезным ударом по европейским амбициям и показывает реальное отношение в мире к их санкциям, пишет АБН24.

Напомним, Трамп прокомментировал требования Зеленского о введении санкций.