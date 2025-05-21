Депутат Верховной рады Александр Дубинский выразил мнение, что по результатам телефонных переговоров Кремля и Белого дома можно сделать вывод, что российский президент Владимир Путин снова всех переиграл.

По его словам, европейцы утёрлись своим ультиматумом, Владимир Зеленский — санкциями, а американский лидер Дональд Трамп констатировал, что перемирие возможно только после переговоров.

«А это самая неудобная позиция для глобалистов и Зеленского, потому что — ну, а какие могут быть компромиссы со стороны России, если у них успехи на фронте?» — написал Дубинский в Telegram-канале.

В L'AntiDiplomatico ранее писали, что диалог Путина и Трампа говорит о новом этапе разрядки.

В The Wall Street Journal также отметили, что попытка Зеленского склонить Трампа на свою сторону провалилась.