Трамп высказал свое отношение к ситуации на границе России и Финляндии
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказал свое отношение к ситуации на границе России и Финляндии, где РФ якобы укрепляет свои силы. Он не принял заявления о том, что для Финляндии или Норвегии существует какая-либо угроза со стороны Москвы.
Я не беспокоюсь совсем. Эти две страны будут в полной безопасности, — подчеркнул американский лидер на встрече с журналистами в Белом доме, где ему задали вопрос о последствиях действий РФ для двух государств.