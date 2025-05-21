Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказал свое отношение к ситуации на границе России и Финляндии, где РФ якобы укрепляет свои силы. Он не принял заявления о том, что для Финляндии или Норвегии существует какая-либо угроза со стороны Москвы.

© Lenta.ru