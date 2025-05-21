Отказ США вслед за ЕС вводить санкции против РФ указывает на раскол в НАТО

Отказ президента США Дональда Трампа вслед за ЕС вводить против РФ новые санкции свидетельствует о расколе в НАТО. С такой оценкой во вторник выступила газета The New York Times (NYT).

По сведениям источников издания, Трамп после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил главам стран ЕС и Владимиру Зеленскому, что Россия и Украина должны сами найти способ решения конфликта и что Вашингтон в ближайшее время не намерен присоединяться к новым санкциям против РФ. Такой подход указывает на возникновение раскола в Североатлантическом альянсе, полагает газета и отмечает, что разногласия между США и ЕС, вероятно, усилятся к июньскому саммиту НАТО, который состоится в Гааге.

Трамп регулярно угрожает как союзникам, так и противникам США санкциями и пошлинами, напоминает The New York Times, однако на этот раз изменил свою позицию. Как сообщил газете неназванный чиновник Белого дома, новые антироссийские рестрикции могли бы помешать в том числе американскому бизнесу, Трамп же хочет избежать этого.

Содержание беседы президента США с главами европейских стран и Зеленским указывает на то, что период активных американских дипломатических усилий, поставок Киеву оружия и санкционного давления на Россию стремительно подходит к концу, заключает The New York Times.

Во вторник портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что европейские лидеры были "удивлены и шокированы" как заявлениями Трампа после телефонного разговора с Путиным, так и его подчеркнуто уважительным тоном в отношении российского лидера.

19 мая президенты РФ и США провели телефонный разговор, длившийся более двух часов. По словам Путина, он был содержательным и откровенным. Беседа лидеров России и США стала третьей с начала года. Как отметил глава российского государства, Москва готова работать с Киевом над меморандумом о будущем мирном договоре, который в том числе может включать вопросы прекращения огня и принципы урегулирования конфликта.