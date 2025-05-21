Возможности Европы оказывать давление на Россию равны нулю, и телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа — тому подтверждение, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер. Он Москву бессмысленны.

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«Мне кажется, Европа уже поняла, что ее возможности влиять на Россию равны нулю. (...) Поэтому Европа пытается заложить основу политики, к которой потом могли бы подключиться США. Но этот телефонный разговор — смертный приговор таким попыткам», — указал эксперт.

По словам Риттера, Трамп ясно дал понять Европе, что он стремится к миру, а не к эскалации конфликта на Украине. Если же государства Евросоюза продолжат усугублять ситуацию, то они и Соединенные Штаты могут стать противниками, считает аналитик.

Ранее итальянская газета L'AntiDiplomatico выразила мнение, что телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа является мощным сигналом для Европы и президента Украины Владимира Зеленского. В статье отмечается, что переговоры двух лидеров свидетельствует о новом этапе улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном.