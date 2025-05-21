Трамп намерен обсудить с Путиным проблему оружия в космосе

Трамп намерен обсудить с Путиным проблему размещения оружия в космосе
Американский лидер Дональд Трамп намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным проблему размещения оружия в космосе.
«Мы не говорили об этом, но в подходящее время мы это сделаем», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США придётся объясняться в случае размещения оружия в космосе. Она подчёркивала, что Россия будет следить за позицией Вашингтона и исходить из «принципиальных оценок».