Трамп намерен обсудить с Путиным проблему размещения оружия в космосе

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Американский лидер Дональд Трамп намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным проблему размещения оружия в космосе.

Трамп намерен обсудить с Путиным проблему оружия в космосе
© РИА Новости
«Мы не говорили об этом, но в подходящее время мы это сделаем», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США придётся объясняться в случае размещения оружия в космосе. Она подчёркивала, что Россия будет следить за позицией Вашингтона и исходить из «принципиальных оценок».

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