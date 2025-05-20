Рубио: США ждут российские условия прекращения огня на этой неделе

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Белый дом рассчитывает получить российские условия прекращения огня уже на этой неделе. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, такие ожидания основаны на телефонном разговоре президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Кроме того, разговоры Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым также подтверждают эти сроки.

«В выходные, что в какой-то момент, довольно скоро, может быть, через несколько дней, а может быть, на этой неделе, как мы надеемся, российская сторона представит условия, которые они хотели бы видеть. <...> Просто общие условия, которые позволят нам двигаться к прекращению огня, и это прекращение огня затем позволит нам вступить в детальные переговоры, чтобы положить конец конфликту», — заявил Рубио.

Ранее Рубио назвал главную проблему урегулирования конфликта на Украине.