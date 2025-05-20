Папа Римский Лев XIV подтвердил Мелони готовность принять украинские переговоры

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони получила подтверждение от Папы Римского Льва XIV о готовности принять украинские переговоры в Ватикане. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы итальянского правительства.

"Председатель Совмина Джорджа Мелони провела телефонный разговор с Папой Римским Львом XIV, обсудив следующие шаги, которые необходимо предпринять для построения справедливого и прочного мира на Украине. Понтифик подтвердил готовность провести следующие переговоры сторон в Ватикане", - говорится в сообщении.

В нем напоминается, что накануне в ходе телефонного разговора президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами приветствовалась готовность Святого престола способствовать мирным переговорам и предоставить для этого Ватикан в качестве площадки.

Ранее Лев XIV призвал стороны встретится лицом к лицу и заявил, что он лично и Святой престол готовы приложить все усилия для этого.