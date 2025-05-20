Польша закрыла вопрос отправки войск на Украину

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что вопрос отправки войск его страны на Украину закрыт для Варшавы. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал во время разговора с журналистами. На вопрос о том, было ли окончательным решением властей Польши не отправлять войска на Украину, Туск ответил утвердительно. При этом он подчеркнул, что союзники Киева не оказывают давления на его страну из-за этой позиции.

«(Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог — прим. ред) сразу услышал от всех моих европейских партнеров, что это неправда (планы Польши отправить войска на Украину — прим. ред.). Канцлер Мерц, президент Макрон, премьер Стармер сразу отреагировали, поскольку для них это было неподдающиеся сомнениям и обсуждению условие», — заявил он.

Ранее Туск заявил, что готов закрыть границу с Германией.