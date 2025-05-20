В Варшаве сделали резкое заявление в адрес Берлина

Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что закроет границу с ФРГ, если Берлин продолжит переправлять нелегальных мигрантов. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в последние годы немецкие полицейские неоднократно переправляли нелегальных мигрантов через неохраняемую границу в Польше. Варшава, отметили журналисты, активно выступает против такой практики.

«Я сказал немцам, что нет разговора о том, чтобы они отправляли в Польшу мигрантов, которые пересекли разные границы, их целью была Германия, а сейчас они будут их нам отправлять. Я буду готов закрыть границы», — отметил Туск.

Премьер пояснил, что в случае необходимости воспользуется возможностью временно отказаться от выполнения положений трактата Европейского союза.

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Вместе с тем, заметил Туск, он не желает, чтобы решения правительства отразились на поляках, которые «работают в Германии, а живут в Польше или наоборот».

Ранее сообщалось, что Германия ввела дополнительные патрули в Балтийском море.