Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) считает, что санкции Евросоюза в отношении России не дают никакого эффекта, они вбивают клин между Европой и Китаем и приводят ко все большей изоляции ЕС.

"Пока Брюссель принимает 17-й пакет санкций против России, Трамп и Китай наглядно показывают, что ЕС движется в тупик внешнеполитической изоляции. Президент США открыто выступает против линии правительства Германии и дает понять, что не поддерживает требование о прекращении огня, что является оскорблением Берлина и Брюсселя. В то же время Китай четко предупреждает о последствиях. ЕС теряет влияние в мире, поскольку делает ставку на эскалацию вместо дипломатии", - говорится в заявлении АдГ, размещенном в X.

При этом указывается, что "имидж ЕС страдает во всем мире". "Режим санкций, поддерживаемый правительством Германии, не дает никакого эффекта - ни на поле боя, ни за столом переговоров. Вместо этого санкции наносят ущерб европейской экономике и вбивают клин между Европой и Китаем", - подчеркнули в "Альтернативе для Германии". Пекин, который долгое время указывал на отсутствие мандата ООН, теперь стал свидетелем масштабного нарушения его интересов, отметили в АдГ.

"Германия должна поднять свой голос в мире в поддержку европейского мирного порядка, который также включает Россию и Украину", - резюмировали в АдГ, добавив, что "конфронтационный курс ЕС вредит интересам ФРГ".

20 мая Евросоюз принял 17-й пакет санкций в отношении России, внеся в черный список 17 физических лиц и 58 компаний, а также 189 танкеров, которые перевозят российскую нефть и нефтепродукты, отказываясь следовать требованиям Брюсселя соблюдать потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель.