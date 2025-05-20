Дуров сделал новое заявление о событиях в Румынии

Дуров согласился приехать в Румынию для дачи показаний
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что он готов приехать в Румынию для дачи показаний по делу о вмешательстве в выборы. Об этом он сообщил в социальной сети Х.
Таким образом он прокомментировал сообщение румынского консервативного политика Джордже Симиона, который проиграл президентские выборы. В этом сообщении Симион потребовал отменить результаты голосования. Как написал Дуров, он согласен дать показания в Румынии, если это «поможет демократии».
«Я готов приехать и дать показания, если это поможет румынской демократии», — написал он.
Ранее Дуров обвинил разведку Франции в попытке повлиять на выборы в Румынии.