Трамп ответил требующему ужесточения санкций Зеленскому

Трамп ответил Зеленскому, требующему ужесточения санкций
Президент США Дональд Трамп ответил на просьбы Владимира Зеленского ужесточить санкции против России. Трамп заявил, что будет сам принимать соответствующие решения.
Также Трамп прокомментировал свою беседу по телефону с президентом России Владимиром Путиным, сказав, что разговор был хорошим.
Госсекретарь США Марко Рубио недавно рассказал, почему Дональд Трамп считает, что в отношении России не следует объявлять санкции. Вашингтон считает, что подобные шаги приведут к отказу Москвы от диалога.
Трамп одним словом ответил на вопрос о введении санкций против России
Президент России Владимир Путин говорил, что ведущие экономики мира, объявляя санкции против РФ, загоняют себя в рецессию с единственной целью навредить России. Он охарактеризовал подобную стратегию поговорками "не рой другому яму – сам в нее попадешь" и "куплю билет и не поеду назло кондуктору".