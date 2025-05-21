Премьер Польши высказался об отправке войск на Украину

Польша приняла окончательное решение не направлять свои военные подразделения на Украину, уточнив, что на Варшаву не оказывается давление со стороны западных стран.

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша не будет отправлять миротворческие войска на Украину, передает TVP Info. Он прямо ответил «да» на вопрос о том, является ли это решение окончательным и не подлежащим пересмотру, сообщает «Коммерсант».

Туск также отметил, что западные партнеры не оказывают давление на польские власти по поводу отправки военных на Украину. По его словам, позиция Варшавы по этому вопросу согласована и не изменится.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Украина хочет разместить на своей территории боеспособные военные контингенты стран-партнеров вместо миротворцев ООН или ОБСЕ для обеспечения безопасности.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что власти ЕС далеки от идеи отправить военных на Украине, так как прежде всего необходимо прекращении огня.