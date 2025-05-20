В Раде неожиданно оценили требования России к Украине в Стамбуле

Депутат Верховной рады Александр Дубинский оценил требования России к Украине, которые были озвучены в ходе переговоров в Стамбуле. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

По мнению парламентария, требования Москвы схожи с положениями Потсдамской конференции 1945 года.

Дубинский отметил, что одной из основных тем Постдамской конференцией была выработка послевоенной программы мира и безопасности в Европе и во всем мире. Также обсуждались запрет нацистской партии в Германии и запрет для страны производить какое-либо оружие.

Политик добавил, что запрет на производство оружия Украине уже попытались выдвинуть. Он предположил, что впереди еще может быть требование запрета и люстрации членов партии Владимира Зеленского "Слуга Народа".

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что на Украине нет в данный момент лиц, уполномоченных на заключение мирного договора.