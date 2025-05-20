Рубио объяснил, почему Трамп не хочет угрожать России санкциями

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп не хочет, чтобы Вашингтон угрожал России санкциями, так как это может повредить переговорам. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление Рубио сделал во время слушаний в комитете по международным делам сената. По его словам, Трамп считает, что угрозы России санкциями могут привести к прекращению диалога между Москвой и Вашингтоном.

«Он считает, что если прямо сейчас начать угрожать санкциями, то русские прекратят разговаривать. А для нас полезно иметь возможность разговаривать с ними и подталкивать их к столу переговоров», — заявил он.

Ранее Рубио заявил, что США хотят урегулирования конфликта на Украине, чтобы переключиться на КНР.