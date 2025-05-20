В США рассказали о приоритетах Трампа

Внешняя политика президента Соединенных Штатов Дональда Трампа строится вокруг обогащения США, рассказал американский блогер и политический комментатор Джексон Хинкл. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что на возможное возвращение зарубежных компаний следует смотреть с прагматической точки зрения, извинений будет недостаточно, «надо посмотреть, кто как себя вел».

«Главная цель Трампа — обеспечить долгосрочное процветание США. Он надеется, что можно достичь сделки с Россией. Я не думаю, что ему есть дело, кто контролирует какие территории. Думаю, он хочет возможности заработать как можно больше с Россией», — заметил Хилл.

По его мнению, в настоящее время Трамп занят разработкой плана наиболее выгодного для США завершения конфликта на Украине. В рамках этого плана американский политик уже заключил «минеральную сделку» с Киевом.

Трамп одним словом ответил на вопрос о введении санкций против России

Кроме того, президент желает снизить политическое и экономическое давление на страну, пояснил эксперт. Он выразил надежду на то, что глава США продолжит этот курс.