Резкий взмах ножницами - и главный документ гражданина в считаные минуты превращается в груду бумаги. Румынские соцсети захлестнул новый флешмоб. Несогласные с результатами президентских выборов безжалостно уничтожают собственные паспорта на глазах изумленных подписчиков. Решительный протест выразил и главный проигравший - евроскептик Джордже Симион. Он уверенно лидировал в первом туре с большим перевесом, но внезапно проиграл во втором. Уступил мэру Бухареста Никушору Дану - тот за укрепление связей с ЕС и НАТО.

История подозрительно напоминает ситуацию с предыдущим голосованием, которое состоялось всего полгода назад. Тогда неугодного Брюсселю Кэлина Джорджеску лишили победы. Конституционный суд аннулировал результаты, включив заезженную пластинку о происках Москвы. Но у Симиона - другие данные о вмешательстве извне, и он готов обжаловать итоги новых выборов.

"Молдавия, Франция и негосударственные игроки влияли на алгоритмы соцсетей. Мошенничество состояло и в том, что моему оппоненту приписывали дополнительные голоса. Конституционный суд должен принять к сведению мои доказательства", - заявил он.

Симион настаивает, чтобы суд заслушал Павла Дурова. Основатель Telegram ранее тоже рассказал о попытке Парижа вмешаться в избирательный процесс. По его словам, глава французской разведки просил блокировать каналы румынских консерваторов. На предложение Симиона предприниматель ответил мгновенно: "Я готов приехать и дать показания, если это поможет демократии Румынии".

Вот только его присутствие - под большим вопросом. Во Франции в отношении Дурова идет разбирательство, и ему запрещено покидать страну без разрешения. Накануне, к примеру, бизнесмена не выпустили в США на переговоры с инвесторами.

Представитель российского МИДа Мария Захарова призвала Париж объясниться. И напомнила о том, что европейские методы борьбы с инакомыслием хорошо известны и становятся нехорошей традицией.