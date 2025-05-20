Симион пообещал оспорить итоги президентских выборов в Румынии

Партия AUR готовится оспорить итоги второго тура президентских выборов в Конституционном суде Румынии, заявив о схожести ситуации с декабрьскими отмененными выборами.

Партия «Альянс за объединение румын» (AUR) намерена оспорить в Конституционном суде Румынии итоги второго тура президентских выборов, сообщает РИА «Новости».

Бывший кандидат в президенты Джордже Симион заявил: «Мы будем оспаривать в Конституционном суде Румынии выборы Никушора Дана по тем же причинам, по которым они отменили выборы в декабре».

Напомним, после подсчета 100% голосов избирателей на выборах президента в Румынии победил мэр Бухареста Никушор Дан. Лидер AUR Симион признал его победу.