У «Радио Свобода*» нашелся новый спонсор

Европейский союз (ЕС) решил взять на себя финансирование «Радио Свобода» (внесено Минюстом России в реестр иноагентов, признано нежелательной организацией в РФ) и уже выделил этому СМИ 5,5 миллиона евро. О новом спонсорстве сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, передает ТАСС.

«Министры договорились выделить 5,5 миллиона евро для финансирования "Радио Свобода". Это краткосрочное финансирование, теперь страны ЕС должны договориться о долгосрочном», — сказала она.

Каллас подчеркнула, что Брюссель заинтересован в работе данного СМИ в «соседних с ЕС странах», а также на Северном Кавказе и в Центральной Азии.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал отключение спутника, транслировавшего передачи «Радио Свобода» на территории России. «Господи, какое счастье. Даже в советское время о таком не могли мечтать», — высказался он.