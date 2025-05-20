Каллас раскрыла подробности 18-го пакета санкций против России

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас рассказала о содержании 18-го пакета санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Каллас, главной частью нового пакета санкций станут меры в энергетике. При этом она добавила, что Евросоюз рассчитывает быстро согласовать новые ограничения.

«Состоялась дискуссия о том, что необходимо продолжать оказывать давление на Россию и необходимо действовать быстро. <...> Обсуждается много вопросов, но пожалуй главным станут санкции в энергетике», — рассказала она.

Помимо этого Каллас также подчеркнула, что санкции могут коснуться потолка цен на нефть из России, а также газопроводов «Северный поток».

Евросоюз надеется использовать санкции для принуждения России к миру

Ранее Евросоюз утвердил 17-й пакет санкций против России.