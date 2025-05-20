Итальянский политик Паоло Ферреро считает, что расходы на конфликт на Украине президент США Дональд Трамп хочет переложить на Европу. Об этом он написал в статье для Il Fatto Quotidiano.

По мнению Ферреро, разговор по телефону между Трампом и Путиным обнажил полный идиотизм европейских правящих классов.

Трамп в течение нескольких месяцев предлагал начать переговоры с Россией о прекращении конфликта на Украине, но европейские элиты по-разному выступали против, отметил политик.

Трамп попросил Путина сделать Украине «заманчивое» предложение

Истинная цель американского лидера, по словам эксперта, заключается в налаживании отношений с Россией, прекращении вооружения киевского режима и перекладывании бремени расходов на Украину на Европу.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на вопрос журналистов о степени доверия Москвы президенту США Дональду Трампу фразой из фильма «Семнадцать мгновений весны».