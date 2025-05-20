В США заявили об уверенности Байдена, что Трамп окажется в тюрьме

Бывший президент США Джо Байден был уверен, что нынешний американский глава Дональд Трамп окажется в тюрьме. Об этом в своей книге «Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться еще раз» заявили журналисты Джейк Тэппер и Алекс Томпсон, передает РИА Новости.

По их словам, Трамп «представлял экзистенциальную угрозу, но казался политически слабым», особенно в связи с тем, что судебные дела против него в США только набирали обороты.

«На протяжении всего 2023 года Байден и один из его ближайших советников Майк Донилон выражали уверенность в том, что Трамп в конечном счете окажется в тюрьме», — говорится в книге.

«Первородный грех» вышла в свет сегодня, 20 мая. При этом несколькими днями ранее стало известно, что у Байдена выявили рак простаты.