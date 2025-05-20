Названа причина отказа США от участия в саммите G20 в ЮАР

Госсекретарь США Марко Рубио во вторник, 20 мая, заявил, что Соединенные Штаты решили не принимать участие в саммите «Большой двадцатки» G20 в ЮАР из-за расхождений во взглядах с руководством принимающей страны. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, Рубио раскрыл позицию Вашингтона по отношению к саммиту в ЮАР в ходе слушаний в Сенате.

Госсекретарь заметил, что США не примут участие в мероприятии ни на уровне МИД, ни на уровне президента в связи с тем, что власти ЮАР вынесли на повестку дня ряд спорных вопросов.

В ЮАР заявили о проведении успешного саммита G20 вне зависимости от желаний США

Речь идет о критике, которую ЮАР выражает в адрес Израиля, сближении африканской страны с Китаем, пояснил Рубио.

По его словам, встреча президента ЮАР Сирила Рамафосы и американского лидера Дональда Трампа теоретически возможна, США готовы ее рассмотреть в том случае, если власти ЮАР выразят готовность к перезагрузке отношений.