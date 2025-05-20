Зеленский высказался о готовности Украины к новым переговорам с Россией

Украина готова к новому раунду переговоров с Россией в любом формате, который принесет результат. Об этом в заявлении, опубликованном в Telegram, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

Он также отметил, что обсудил с европейскими партнерами Киева следующие встречи с представителями Москвы. Кроме того, политик заявил, что обсудил с союзниками детали и идеи по разговору с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, который состоялся 20 мая. Он также допустил, что Вашингтон может повлиять на российские власти, из-за чего Белый дом должен участвовать в переговорах.

«Мы говорим с партнерами о следующих встречах с россиянами — прямые переговоры, к которым Украина абсолютно готова, и в любом формате, который даст результат. Я благодарен всем, кто нам помогает», — сказал он.

Вечером 20 мая также состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. После разговора российский лидер заявил, что считает возможным прекращение огня на Украине при достижении соответствующих договоренностей между Москвой и Киевом.