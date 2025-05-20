Разочарованный Трамп велел одному лидеру «закругляться»

Президент США Дональд Трамп разочарован ходом войны в Газе. В связи с этим он призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «закругляться», как можно быстрее завершать конфликт, пишет обозреватель Барак Равид в статье для портала Axios.

По его данным, официальные лица США и Израиля отрицают, что Трамп готов «отказаться» от Израиля или что он оказывает сильное давление на Нетаньяху.

Вместе с тем, признали чиновники, президент США и глава Израиля рассматривают конфликт с разных точек зрения. И эта разница становится заметнее с каждым днем.

«Президент разочарован тем, что происходит в Газе. Он хочет, чтобы война закончилась, чтобы заложники вернулись домой, чтобы туда поступила помощь, и он хочет начать восстановление Газы», ​​— пояснил представитель Белого дома.

Кроме того, лидеры Великобритании, Франции и Канады в понедельник, 19 мая, выступили с заявлением, в котором пригрозили предпринять шаги против Израиля из-за войны в секторе Газа.

«Мы не будем стоять в стороне, пока правительство Нетаньяху продолжает эти вопиющие действия. Если Израиль не прекратит боевые действия и не снимет ограничения на гуманитарную помощь, мы предпримем дальнейшие конкретные действия в ответ», — подчеркнули главы государств и правительств.

Ранее Биньямин Нетаньяху сообщил, что ЦАХАЛ в ближайшие дни «с полной силой» приступит к завершению военной операции в секторе Газа.

Нетаньяху заявил, что Израиль намерен взять под контроль весь сектор Газа

Глава правительства уточнил, что завершение операции будет означать полный разгром палестинского движения ХАМАС.