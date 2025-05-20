В США раскрыли, что ждут от России в урегулировании конфликта на Украине

В Соединенных Штатах Америки (США) ожидают, что Россия изложит свои условия прекращения огня на Украине. Такое заявление 20 мая сделал государственный секретарь Марко Рубио. По его словам, после этого позиция Москвы «станет яснее» для Вашингтона.

«Насколько мы понимаем, россияне готовят перечень условий, при которых они были бы готовы к прекращению огня. Это откроет путь к более широким переговорам», – сказал Рубио.

Ранее госсекретарь США заявлял, что урегулировать конфликт на Украине можно только путем переговоров. По его мнению, он не имеет военного решения.

В свою очередь президент России Владимир Путин 19 мая после телефонных переговоров с главой США Дональдом Трампом заявлял, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом, включающим в себя прекращение огня.

Он также подчеркнул, что в целом РФ выступает за остановку военных действий, однако необходимо устранить первопричин конфликта.

Прекращение огня обсуждалось и 16 мая в ходе прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший делегацию, сообщил, что Москвы и Киев должны будут детально прописать этот вопрос, после чего переговоры продолжатся.