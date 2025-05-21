Телеканал RT опубликовал ролик, описывающий хронику президентства действующего лидера Украины Владимира Зеленского и его изменения за эти годы. Видео появилось на Rutube-канале.

Телеканал напомнил, что Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года, пообещав прекратить конфликт в Донбассе, принести стране «новую жизнь», не делить ее жителей на «правильных» и «неправильных» и добиться ее вхождения в Европейский союз.

При этом в ролике RT сообщается, что обещания Зеленского обернулись в военный конфликт, притеснение русскоязычных жителей и насильственную мобилизацию.

В мае текущего года, как указывает телеканал, обещания политика звучат «особенно контрастно». Несмотря на то, что срок президентских полномочий Зеленского истек еще в прошлом году, он остается у власти, все глубже втягивая Украину в зависимость от западных партнеров, отмечают журналисты.

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Срок президентских полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года, однако выборы главы государства были отменены на фоне военного положения и всеобщей мобилизации.