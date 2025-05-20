Госсекретарь США ответил на вопрос об уступках Трампа Путину

Администрация президента США Дональда Трампа не предоставила России никаких уступок в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио на брифинге, трансляция мероприятия доступна на YouTube.

«Ни одна санкция не была отменена в отношении России. Все ограничения, действовавшие при предыдущей администрации, остаются в силе», — сказал он.

По словам госсекретаря, утверждения о потере рычагов давления США на Россию не соответствуют действительности. Он также подчеркнул, российский лидер Владимир Путин «не добился ни единой уступки» со стороны Вашингтона.

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Ранее Рубио назвал основную проблему урегулирования конфликта на Украине. Он выразил мнение, что Москва хочет того, чего у нее сейчас нет и на что она не имеет права, а Киев хочет того, что не может вернуть военным путем.