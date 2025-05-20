События, произошедшие во время выборов в Румынии должны касаться всех, поскольку они свидетельствуют о крахе демократии. К такому выводу пришли в британском журнале Spectator, передает РИА Новости.

В издании уверены, что итоги выборов в Румынии являются тем результатом, которого «с самого начала добивались брюссельские воротилы». И заключается он в том, чтобы румынский народ «проголосовал "правильно", за милого, разумного, выступающего за Евросоюз и НАТО "центристского" кандидата, "либерального" мэра Бухареста Никушора Дана, который победил злобного националиста-консерватора и союзника независимого кандидата Кэлина Джорджеску Джорджа Симиона».

«Урсула фон дер Ляйен и Гай Верхофстадт в восторге. Европа победила! Но то, что произошло в Румынии, должно касаться всех нас. Если мы искренне верим в демократию, то голоса решают все. Если избиратели хотят избрать кандидата, которого называют "крайне правым" или "крайне левым", это полностью зависит от них самих», — пишет Spectator.

Там отметили, что при подлинной демократии победу на выборах в Румынии должен был одержать Джорджеску, однако в процесс вмешался конституционный суд страны, который пошел на беспрецедентный шаг, чтобы убрать его из предвыборной гонки. В этой ситуации, по мнению Spectator, лицемерие европейских стран, где постоянно кричат о демократии, просто зашкаливает.