Рубио назвал главную проблему урегулирования конфликта на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио назвал главную проблему, которая мешает урегулированию конфликта на Украине. Об этом он рассказал во время брифинга.

По мнению Рубио, суть проблемы урегулирования конфликта на Украине заключается в том, что Россия хочет получить то, «на что она не имеет права». При этом Украина, по словам госсекретаря, хочет то, «что она не может вернуть».

«Основная проблема урегулирования конфликта на Украине заключается в том, что Россия хочет того, чего у нее сейчас нет и на что она не имеет права, а Украина хочет того, что не может вернуть военным путем», — заявил Рубио.

Ранее Рубио заявил, что никто из союзников США не хочет передавать системы Patriot Украине.