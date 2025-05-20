В ЕК раскрыли, как будут проходить следующие переговоры РФ и Украины

Следующие прямые переговоры России и Украины должны проходить при участии европейских и американских коллег, заявила пресс-секретарь Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью. Об этом пишет «Интерфакс».

В понедельник, 19 мая, глава США Дональд Трамп провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Итоги разговора он изложил в беседе с руководителями Германии, Франции, Италии, Финляндии и главой Еврокомиссии.

«Мы поделились с президентом Трампом нашей европейской интерпретацией ситуации. И эта беседа показала также, что существует взаимный интерес, чтобы каналы связи оставались открытыми для продолжения взаимного обмена информацией», — пояснила Пинью.

В ходе разговора стало понятно, что американский политик все еще вовлечен в процесс мирного урегулирования, хочет взаимодействовать со своими европейскими коллегами, отметила чиновница.

«Стороны согласились, что должны проходить прямые переговоры между Россией и Украиной при участии европейских и американских коллег», — заметила пресс-секретарь.

Пинью подчеркнула, что ЕС продолжает твердо придерживаться своей позиции в отношении мирных переговоров. Она уточнила, что переговоры в обязательном порядке должны сопровождаться прекращением огня.

ЕС одобрил 17-й санкционный пакет против России

Ранее чиновница сообщила, что ЕК увязывает вступление в силу очередного, 17-го пакета санкций против России, с ходом переговоров по Украине.