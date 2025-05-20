Трамп одним словом ответил на вопрос о введении санкций против России

Президент США Дональд Трамп взвешивает, какие действия предпринять после того, как Европейский союз и Великобритания ввели новые санкции в отношении России, но не сообщил никаких подробностей. Об этом сообщает Reuters.

«Посмотрим», — сказал глава Белого дома на соответствующий вопрос журналиста.

Американский лидер пояснил, что Вашингтон рассматривает множество вариантов.

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Ранее стало известно, что в 17-й пакет санкций Евросоюза вошли 75 физических и юридических лиц из России, Белоруссии, Турции и ОАЭ, ответственных за «действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Британия, в свою очередь, ввела санкции против 18 судов в рамках борьбы с «теневым флотом» России.