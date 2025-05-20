Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) нашел юридические основания не признавать государственность и границы Украины.

Политик напомнил, в 1991 году мировое сообщество признало Украину на условиях нейтралитета, закрепленного в Декларации о независимости.

Но, по словам Арестовича, внесение Киевом в конституцию курса на вступление в НАТО нарушило этот фундамент. И это создало международные юридические основания для непризнания границ и самой Украины как государства, объяснил экс-советник ОП.

По его мнению, этим легко может воспользоваться президент России Владимир Путин как юрист.

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Также Арестович обвинил экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), который в погоне за электоральными баллами подорвал основы украинской государственности. Когда Порошенко вписал НАТО — он подорвал все, добавил политик.

По словам Арестовича, теперь любая страна, признавшая Украину, может отозвать признание статуса и границ Украины, а также двусторонних отношений.

Ранее сообщалось, что в украинской армии может возникнуть бунт офицеров из-за нелюбви военных к главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому. И этого опасаются в офисе президента Украины.