Президент США Дональд Трамп и министр обороны страны Пит Хегсет в 22:00 мск сделают совместное заявление, заявил представитель Белого дома. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в настоящее время в США разрабатывают систему противоракетной обороны «Золотой купол». На ее разработку планируется направить $25 млрд, общие расходы в течение 20 лет могут превысить $500 млрд.

«Президент совместно с министром обороны выступят с заявлением», — пояснили в Белом доме.

Журналисты заметили, что представитель администрации не посчитал возможным раскрыть повестку предстоящего выступления.

Трамп запросил у конгресса 113 млрд долларов на ПРО «Золотой купол» и F-47

Напомним, что Трамп подписал указ о создании «Золотого купола» 28 января 2025 года. В систему будут включены космические перехватчики с лазерным оружием, комплексы ПВО и ПРО.