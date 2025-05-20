В Киеве испугались надвигающегося «офицерского бунта» из-за Сырского

В украинской армии может возникнуть бунт офицеров из-за нелюбви военных к главнокомандующему вооруженных сил Украины Александру Сырскому. Этого опасаются в офисе президента Украины, пишет «Резидент.ua».

© Офис президента Украины

По данным Telegram-канала, все полевые командиры настроены против главкома.

Также офис Зеленского якобы принуждает Сырского проводить на фронте «бессмысленные пиар-акции», что усугубляет конфликт.

Источник издания заявил, что глава ОП Андрей Ермак намерен предложить «техническую фигуру» без политических амбиций на должность главкома, чтобы не допустить повторения истории с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Сырский заявил, что ВСУ достигли целей вторжения в Курскую область

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что ни Сырский, ни командиры подразделений понятия не имеют, как будут действовать российские войска. Поэтому они беспорядочно атакуют под Харьковом.