Маск намерен сократить расходы на политические кампании

Илон Маск планирует существенно сократить расходы на поддержку политических кампаний в будущем. Об этом он заявил на Катарском экономическом форуме в Дохе.

"Что касается политических расходов, в будущем я буду тратить намного меньше. Почему? Думаю, я уже сделал достаточно", - подчеркнул он.

Маск также уточнил, что в настоящее время не видит причин продолжать активно вкладывать средства в политику.

"Если я увижу основания для политических расходов в будущем, то, конечно, я это сделаю. Но сейчас таких причин нет", - добавил он.

Маск активно поддержал президентскую кампанию Дональда Трампа в 2024 году, пожертвовав, по оценкам американских СМИ, $119-150 млн через свой политический комитет America PAC, став одним из крупнейших доноров. Поддержка началась после покушения на Трампа в июле 2024 года, когда Маск публично заявил о своей позиции.