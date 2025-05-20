Илона Маска потеряли

Американский миллиардер Илон Маск пропал из информационного поля, а публикаций с его именем в политических кругах становится все меньше.

Об этом сообщает журнал Politico.

«Президент [США Дональд Трамп], упоминавший Маска каждые несколько дней в своем аккаунте соцсети Truth Social ничего не писал о нем уже больше месяца (...). Когда-то Маск был основным участником брифингов Белого дома, но теперь его имя почти не упоминается на них. Даже конгрессмены фактически исключили его из своих информационных бюллетеней», — отмечает издание.

Авторы материала провели анализ публикаций и пришли к выводу, что уменьшение упоминаний американского миллиардера членами администрации стало коррелироваться с поиском его имени в Google и количеством новостей о нем в СМИ. Также по их данным, некоторые члены Республиканской партии считают бизнесмена «политически токсичным».