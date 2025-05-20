Издание Politico сообщает, что миллиардер и старший советник президента США Илон Маск исчез из политического инфополя.

К такому выводу издание пришло после анализа последних публикаций на политическую тему — сообщений в социальных сетях, электронных писем и брифингов Белого дома. Согласно информации Politico, Маск практически не упоминается в подобных материалах, включая публикации президента США Дональда Трампа и других политиков.

«Президент, который упоминал Маска каждые несколько дней в Truth Social, не писал о нем больше месяца. <...> Когда-то Маск был основным участником брифингов Белого дома, но теперь его почти не упоминают. Даже члены конгресса фактически исключили его из своих информационных бюллетеней», — сообщает издание.

Помимо этого Politico также отмечает, что Трамп перестал использовать имя Маска в кампаниях по сбору средств — раньше миллиардер упоминался почти в каждом электронном письме по сбору денег. Авторы издания полагают, что это произошло из-за снижения роли Маска в Белом доме. Кроме того, некоторые республиканцы, по информации Politico, стали считать его «политически токсичным».