В Сенате США рассказали об ожидании решения Белого дома по санкциям против России

В Сенате США ожидают инструкций от администрации Белого дома, чтобы усилить ограничительные меры в отношении России. Об этом сообщает Le Monde.

Свыше 80 из 100 членов верхней палаты американского Конгресса уже выразили поддержку законопроекту о введении новых ограничительных мер в отношении российской стороны, говорится в материале.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта США могут усилить санкционное давление на Россию и увеличить объемы военной поддержки Украины.

Также ранее президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 19 мая, заявил, что если в ближайшее время не удастся добиться существенного прогресса в урегулировании украинского конфликта, то США отойдут в сторону и «передадут дела» Европе.

Агентство Reuters писало, что в ближайшее время Украина намерена обратиться к Европейскому союзу с предложением о принятии новых решительных мер по изоляции России. Среди них — конфискация российских активов и введение санкций в отношении некоторых покупателей российской нефти.