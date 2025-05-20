Политолог-американист Константин Блохин в разговоре с Рамблером прокомментировал отказ президента США Дональда Трампа от введения новых антироссийских санкций.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что после недавнего телефонного разговора с российским президентом Трамп заявил главам Евросоюза (ЕС) и главе киевского режима Владимиру Зеленскому об отсутствии у него планов по введению новых ограничительных мер против РФ.

Вводить санкции в условиях усиления динамики переговорного процесса было бы дипломатически бесперспективным. Если ты хочешь наладить отношение с Москвой, то увеличение давления на нее выглядит довольно-таки примитивно. Одновременно с этим нужно отметить, что политика санкций в отношении РФ провалилась. Западом было наложено на РФ беспрецедентное количество ограничительных мер – больше, чем на Иран, Северную Корею, Венесуэлу и Белоруссию вместе взятых. Но это ни к чему не привело. Поэтому, руководствуясь здравым смыслом, Трамп принял разумное решение отказаться от новых санкций. Константин Блохин Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист

Вместе с тем эксперт ответил на вопрос о том, способны ли американские законодатели принять новые антироссийские санкции в обход Трампа.

«Такой сценарий стал бы возможен, если бы Конгресс, Сенат и Палата представителей были бы за Демократической партией. При этом теоретически Трамп смог бы наложить вето на законопроект о введении новых антироссийских санкций, а затем Конгресс смог бы преодолеть это вето двумя третями голосов. Но сейчас Конгресс за республиканцами, поэтому подобный законопроект там не пройдет», - заявил специалист.

Принятие Евросоюзом 17-го пакета антироссийских санкций свидетельствует о расколе в политике европейцев и американцев в отношении РФ, добавил эксперт.

«Европа не хочет нормализации с Россией. Она взяла курс даже не на конфронтацию с РФ, а на милитаризацию, на переход на военные рельсы. И очевидно, что менять соответствующий курс она не намерена. Тем более европейцы считают, что Трамп – это явление временное. Они рассчитывают, что через три с половиной года в Белый дом придет представитель Демпартии, и все, условно говоря, встанет на свои места», - отметил Блохин.

Ранее Трамп предложил репатриировать украинских и гаитянских мигрантов из США.