Администрация президента США Дональда Трампа испытывает сложности в понимании исторического контекста и деталей конфликта на Украине. Об этом сообщил журнал Time со ссылкой на американских и европейских дипломатов.

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«Команде Трампа порой болезненно очевидно не хватает знания фактов», — говорится в публикации.

По словам западного дипломата, который не раз обсуждал Украину во время визитов в Белый дом, администрация Трампа «недостаточно осведомлена о многих исторических деталях конфликта».

Представитель украинской стороны на условиях анонимности еще жестче описал проблему. Он заявил, что у американцев «мессианская позиция, будто они знают все и не хотят ничего слышать».

В издании в качестве доказательств этих слов приводят отказ Дональда Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса от поездки на Украину. Хотя украинский лидер Владимир Зеленский неоднократно приглашал того и другого посетить страну и увидеть ситуацию своими глазами.

До этого помощник президента России Антон Кобяков заявил, что юридически Советский Союз не распался, следовательно, конфликт на Украине можно считать внутренним процессом в составе одного государства.

Кобяков напомнил, что Съезд Советов в 1922 году создал СССР, поэтому распускать Союз, по его словам, должен был тот же самый съезд. Политик отметил, что «если была нарушена юридическая процедура, то получается юридически СССР существует».