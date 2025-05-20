Сикорский призвал ЕС инвестировать в производство БПЛА на Украине

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Глава польского Министерства иностранных дел Радослав Сикорский призвал страны ЕС инвестировать в производство БПЛА на Украине.

Сикорский обратился к ЕС с призывом по Украине
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«Что мы можем сделать сразу — это инвестировать в украинскую оборонную промышленность, которая имеет неиспользованные возможности, например, в производстве дронов», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск назвал министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского марионеткой миллиардера из Соединённых Штатов Джорджа Сороса.

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