Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко опровергла слухи о своей гибели в зоне боевых действий. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Ранее СМИ со ссылкой на военных корреспондентов сообщили, что Савченко якобы погибла во время удара трехтонной авиабомбой ФАБ-3000 по штабу 112-й бригады территориальной обороны ВСУ, в котором она предположительно находилась вместе с другими командирами.

Военнослужащая опубликовала в соцсетях видеоролик, на котором стоит у цветущего куста.

«Хочу всем сообщить: я жива. И жить буду всем врагам назло, как живет наша Украина. Надежда — не умирает. До встречи», — написала Савченко.

Напомним, что в 2014 году Савченко вступила в батальон «Айдар»* (признан террористической организацией и запрещен в России).

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Военнослужащая участвовала в конфликте в Донбассе и в боевых действиях на востоке Украины. В июле 2014 года СК России сообщил, что она находится в СИЗО Воронежа (ведомство заявило, что женщина сама пересекла границу), и обвинил ее в соучастии в убийстве журналистов ВГТРК.

В марте 2016 года российский суд приговорил ее к 22 годам лишения свободы, но вскоре Савченко помиловал президент России Владимир Путин. В том же году ее обменяли на двух россиян.

По данным из открытых источников, в настоящее время она служит в украинских войсках в качестве командира роты в 112-й бригаде теробороны. Ее сестра служит в этом же батальоне в саперном взводе.