В Британии заявили о «ярости» Зеленского после беседы Путина и Трампа

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа привел в ярость Владимира Зеленского.

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С таким заявлением выступил британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

«Прочитал в Financial Times, что Трамп проинформировал их [лидеров ЕС] о звонке и что они были ошеломлены. <...> Зеленский также был в ярости, ведь он не получил той поддержки со стороны США, на которую рассчитывал. Он не получил от них санкций», — сказал Меркурис.

По мнению эксперта, лидеры Евросоюза, равно как и Зеленский, недовольны беседой Путина и Трампа, поскольку такое развитие событий противоречит их планам по продолжению конфликта. В то же время аналитик указал, что Путин и Трамп находятся в «гармонии друг с другом», а телефонный разговор стал лишь одним из шагов в сложном процессе.

Накануне вечером Владимир Путин и Дональд Трамп проговорили по телефону более двух часов. Президент РФ назвал беседу «содержательной, откровенной и полезной». Москва согласилась «начать работу над меморандумом» по подписанию мирного договора с Киевом.