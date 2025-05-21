Трамп обвинил окружение Байдена в госизмене

Президент США Дональд Трамп обвинил в госизмене окружение своего предшественника Джо Байдена, которое якобы знало о его проблемах с физическим и умственным здоровьем, но скрывало это.

Об этом он написал в соцсети Truth Social, подчеркнув, что данные действия подвергли США большой опасности.

«Они украли президентство, подвергли нас огромной опасности. Это измена на высшем уровне! Они сделали это, чтобы разрушить нашу страну», — заявил политик.

Ранее у 82-летнего бывшего президента США была диагностирована агрессивная форма рака предстательной железы.

Позже адвокат по гражданским правам Лео Террелл допустил, что супругу Байдена Джилл могут привлечь к уголовной ответственности за жёсткое обращение с мужем.