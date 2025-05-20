Лукашенко жестко указал чиновникам на упущения в наведении порядка на земле

Не упуская из поля зрения даже малейшие упущения в наведении порядка и благоустройства городов и поселков, белорусский лидер 20 мая на совещании с руководством исполнительной власти Александр Лукашенко поинтересовался, какие предложения есть у правительства по мерам ответственности за объективные нарушения правил соблюдения порядка на земле.

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Уточняя характер своего вопроса, глава государства дал понять, что "для граждан это, например, неухоженные участки, завалившиеся заборы, мусор на приусадебной территории и тому подобное". При этом он предупредил собравшихся, чтобы его распоряжение было принято к сведению, и не было неприятного разговора к Новому году". В этой связи глава государства сослался на свои впечатления от посещения в субботу деревень севера Минского района. "Смотрю поля, смотрю, как вы там хозяйствуете. Бардак полный. Прошу вас иметь это в виду. Разговор будет жестокий".

Что же касается благоустройства, то Президент и по этому вопросу дал четкие и предметные указания. Если речь об одиноком пенсионере, инвалиде, местные органы власти должны помочь, а сельский совет это должен организовать. А если есть здоровые дети, внуки, то это должно быть уже их сферой ответственности.

"Нет - рублем заставляйте", - подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, аналогично должно быть и на территориях предприятий: "Может быть бедно, но чисто. Это не мной придумано - это за много лет сложившиеся традиции элементарного порядка во всем. Как говорил классик, "разруха не в клозетах, а в головах".