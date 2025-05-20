Лукашенко жестко указал чиновникам на упущения в наведении порядка на земле
Не упуская из поля зрения даже малейшие упущения в наведении порядка и благоустройства городов и поселков, белорусский лидер 20 мая на совещании с руководством исполнительной власти Александр Лукашенко поинтересовался, какие предложения есть у правительства по мерам ответственности за объективные нарушения правил соблюдения порядка на земле.
Уточняя характер своего вопроса, глава государства дал понять, что "для граждан это, например, неухоженные участки, завалившиеся заборы, мусор на приусадебной территории и тому подобное". При этом он предупредил собравшихся, чтобы его распоряжение было принято к сведению, и не было неприятного разговора к Новому году". В этой связи глава государства сослался на свои впечатления от посещения в субботу деревень севера Минского района. "Смотрю поля, смотрю, как вы там хозяйствуете. Бардак полный. Прошу вас иметь это в виду. Разговор будет жестокий".
Что же касается благоустройства, то Президент и по этому вопросу дал четкие и предметные указания. Если речь об одиноком пенсионере, инвалиде, местные органы власти должны помочь, а сельский совет это должен организовать. А если есть здоровые дети, внуки, то это должно быть уже их сферой ответственности.
"Нет - рублем заставляйте", - подчеркнул белорусский лидер.
По его словам, аналогично должно быть и на территориях предприятий: "Может быть бедно, но чисто. Это не мной придумано - это за много лет сложившиеся традиции элементарного порядка во всем. Как говорил классик, "разруха не в клозетах, а в головах".